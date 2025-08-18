Ultim'ora L'Inter molla Lookman! Sky: trattativa chiusa, strategia è cambiata

Questa finestra estiva di calciomercato sta riservando tante sorprese. Siamo entrati ormai nelle ultime due settimane, quelle più calde, ed ecco un'altra notizia bomba: come riportato da Sky Sport, l'Inter ha definitivamente abbandonato la pista Ademola Lookman. La decisione di voler chiudere la trattativa è stata già comunicata all'Atalanta e anche per questo sarebbe stata possibile l'operazione Zalewski.

Sono principalmente due i motivi per cui l'Inter ha deciso di non continuare a trattare per provare ad acquistare Ademola Lookman. In primis, il muro alzato dall'Atalanta stessa, che sin dall'inizio si è mostrata riluttante all'idea di perdere la stella nigeriana, dopo aver già ceduto Retegui. Il secondo motivo è di natura tattica: la società nerazzurra dopo un confronto con l'allenatore Cristian Chivu ha deciso di cambiare strategia, arrivando alla conclusione che serva un calciatore con caratteristiche diverse da Lookman. A questo proposito, resta vivo l'interesse per il centrocampista della Roma, Manu Koné.