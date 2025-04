L'Inter pensa a uno scambio con il Napoli per l'estate

Rivoluzione in casa Inter, tanti nomi in ballo per l'estate. C'è anche un giocatore del Napoli nel mirino come scrive Tmw.

"Tra i nomi seguiti ci sono Nico Paz, talento del Real Madrid messosi in luce col Como, e Giacomo Raspadori, che potrebbe entrare in un eventuale scambio col Napoli per Frattesi. A centrocampo si cerca un vice-Calhanoglu più pronto di Asllani, con Samuele Ricci del Torino tra i preferiti, anche se la concorrenza è forte. In difesa, oltre alle probabili conferme di Acerbi e De Vrij, i profili monitorati sono Solet dell’Udinese e Beukema del Bologna".