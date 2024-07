L'interista Biasin: "Hermoso non piace alla proprietà. Kim? 0% di chance"

Il giornalista interista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, ha fatto il punto della situazione calciomercato in casa Inter: "Kim 0% di possibilità. Praticamente impossibile, a meno che al Bayern non impazziscano completamente. Kim si può togliere completamente. Hermoso invece piace sia all'allenatore che ai dirigenti. C'è un ostacolo da superare, che è la proprietà. Per la proprietà è interessante ma ha una certa età e loro vorrebbero abbassare l'età media. Domani il presidente Marotta proverà a far tornare i conti con la proprietà. Hermoso rappresenta una possibilità".