Podcast L'osservatore Palma: "Montoro nel mirino del Napoli, si cerca un accordo col Velez

vedi letture

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre rumor di mercato che riguardano tre giovani talenti seguiti dalle squadre italiane, uno di questi è Alvaro Montoro (17-04-2007), trequartista argentino del Velez Sarsfield, seguito molto da vicino dal Napoli. Il club di De Laurentiis sta cercando un accordo con il Velez, visto che il contratto del ragazzo scade il 31 dicembre 2025.

Origini italiane per questo funambolico trequartista argentino. Cresciuto nel Velez Sarsfield, sin dalle sue prime apparizioni ha messo in mostra una tecnica di base di livello superiore, una grande capacità di dribbling, visione di gioco e grande abilità di calcio. Le sue grandi capacità fanno si che appena 16enne esordisce in prima squadra nel torneo argentino. Duttile, ama anche partire dall’esterno per accentrarsi, bravo nella conclusione in porta e ottimo nell’assist.

Somiglianza: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Valore di mercato: 4 milioni €.