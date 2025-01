L'ostacolo importante ed il cambio di strategia sul mercato

Giorni di doppie sedute a Castel Volturno per preparare al meglio il match sul campo della Roma. La squadra giallorossa ieri ha vinto ancora, assicurandosi gli spareggi di Europa League e confermando di essere un'altra squadra - tatticamente, ma soprattutto a livello di condizione fisica, solidità e serenità dal punto di vista mentale - sotto la guida Ranieri ed infatti come media punti sarebbe in lotta per la Champions. Un ostacolo sicuramente importante per il Napoli rispetto all'andata, quando affrontò i giallorossi pochi giorni dopo l'arrivo del nuovo tecnico, e con Antonio Conte che domani partirà per la capitale senza volti nuovi arrivati in settimana dal mercato nonostante si avvicini pericolosamente la fine della sessione invernale.

Cambio di strategia

Il Napoli sta cambiando i propri piani in corsa. Niente cifre fuori mercato, nessuna spesa folle per sbloccare l'arrivo di Garnacho e quindi l'idea del club in questo momento è di fare un investimento in difesa - per il presente e soprattutto per il futuro - in modo da liberare in prestito Rafa Marin (atteso dal Villarreal da settimane). Il nome è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina: prestito biennale da 5mln di euro e poi tra obbligo di riscatto e bonus oltre 30mln di euro. Diventati 35mln nelle ultime ore a fronte di una richiesta dei viola che è leggermente più alta, seppur con l'inserimento di ulteriori bonus. L'idea è di chiudere nella giornata di oggi per poi fare gli ultimi tentativi per l'attaccante.

Il prescelto o un semplice prestito

L'arrivo di Alejandro Garnacho non si sblocca, il Napoli ci riproverà ancora nella giornata di oggi ma con il ds Manna che è pronto a cambiare strategia perché il diktat è non farsi prendere per il collo dopo l'addio di Kvara. Senza l'argentino, spazio ad alternative o soluzioni "ponte" rinviando l'investimento all'estate: dall'Olanda raccontano di un possibile rilancio al Psv per Noa Lang, dopo aver già offerto 25mln di euro, ma c'è anche la possibilità di un inserimento solo numerico per tamponare la necessità e così dal Belgio insistono su Francis Amuzu dell'Anderlecht: sembrava destinato al Gremio ma attende il Napoli e si sposterebbe in prestito. Così come altri profili proposti in queste ore al club azzurro.