La Fiorentina cerca un portiere: nel mirino anche un azzurro

La Fiorentina potrebbe prendere un nome di grande spessore per la porta. Perché le suggestioni portano ai nomi di Kepa, portiere del Chelsea in uscita dopo un anno al Real Madrid, e di David De Gea, attualmente svincolato e che sembrava a un passo dal Genoa nelle scorse settimane, salvo poi virare su Gollini anche a causa delle richieste economiche. Questa, quindi, sarebbe la parte più difficile per entrambi gli spagnoli, anche perché non c'è più il Decreto Crescita che permetteva di avere uno scontro ragguardevole per chi proveniva dall'estero.

I nomi seguiti dalla Fiorentina, poi, sono diversi. Come Juan Musso dell'Atalanta - che potrebbe rientrare in uno scambio allargato con Nico Gonzalez, ma anche Elia Caprile del Napoli - che però dovrebbe rimanere lì - e Stefano Turati.

Resta da capire quale sarà il futuro di Pietro Terracciano, titolare nella scorsa stagione ma finito anche lui nella lista dei possibili partenti in questa estate. Ieri l'agente Federico Pastorello, ha raggiunto il suo assistito al Viola Park dove ha incontrato anche la dirigenza per fare il punto della situazione. Terracciano ha avuto un paio di offerte, ma per ora non le ha prese in considerazione: tutto dipenderà dalle prossime mosse del club.