La Stampa - Torino, offerta ufficiale per Simeone: vuole chiudere subito

Come riportato da La Stampa, il primo nome nella lista di desideri del Torino per sostituire Duvan Zapata è quello di Giovanni Simeone. Non è un mistero come i granata vorrebbero accogliere con sé il Cholito ed è per questo motivo che, come riferito dal quotidiano, negli ultimi giorni avrebbero fatto passi in avanti per l'acquisto a gennaio.

Nelle ultime ore, infatti, il Toro ha rotto gli indugi e ha chiamato il Napoli per imbastire una trattativa che avrà come base di partenza non meno di 10/12 milioni. L'obiettivo di Vignati è quello di anticipare i tempi e provare a regolare a Vanoli un nuovo centravanti già ad inizio gennaio.