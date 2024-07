La strategia del Napoli: prendere il 2003 Veroli dal Cagliari e girarlo in prestito al Bari

vedi letture

Il Napoli vuole comprare Davide Veroli dal Cagliari per poi girarlo in prestito alla Bari.

Il Napoli vuole comprare Davide Veroli dal Cagliari per poi girarlo in prestito alla Bari. Secondo quanto riferito da La Repubblica edizione Bari, il ds dei pugliesi Magalini punta forte su Veroli, difensore del 2003 già tra i titolari in Under 21, dal Cagliari dopo averlo portato a Catanzaro. Per il 21enne potrebbe muoversi il Napoli, che lo acquisirebbe nell’ambito della cessione di Gaetano al club sardo e lo girerebbe in prestito al Bari.