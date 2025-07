Lang-Beukema, Sky: spunta la data delle possibili visite mediche

Il Napoli si prepara a consegnare due nuovi rinforzi ad Antonio Conte: Sam Beukema e Noa Lang. Le trattative con Bologna e PSV Eindhoven sono ormai alle battute finali. Per l’esterno offensivo olandese, l’accordo è praticamente definito: l’operazione si chiuderà su una base di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Sul fronte difensivo, prosegue il dialogo con il Bologna per Beukema. Il giocatore spinge per il trasferimento al Napoli e attende che le società limino gli ultimi dettagli economici. Il club emiliano ha abbassato la richiesta iniziale a 30 milioni, mentre l’offerta partenopea è salita a 28: la distanza è minima e c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare. Secondo Sky Sport, entrambi i giocatori non anticiperanno il loro rientro dalle vacanze per sostenere le visite mediche. Il loro arrivo in Italia è previsto soltanto alla vigilia del raduno azzurro a Castel Volturno, fissato per il 15 luglio.