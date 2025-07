Lang è del Napoli: svelato il giorno delle visite mediche (forse con Beukema)

Noa Lang svolgerà le visite mediche all'inizio della prossima settimana. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola che parla delle ultime mosse del club azzurro sul mercato. La prossima settimana sarà decisiva per tanti aspetti. "Il Napoli, che lunedì farà sottoporre Noa Lang del Psv alle visite mediche (forse anche Beukema, minima la distanza con il Bologna), freme perché senza l'incasso della cessione del nigeriano rallenterebbero le operazioni di Darwin Nunez e/o Lucca (nel mirino anche dell'Atalanta)".

Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c'era l'Eredivisie da vincere ma anche la Champions ancora da disputare. Due successi di fila in campionato per Lang con il Psv e con la 10 sulle spalle. Molto bene anche contro la Juve in Europa. Anni 26, 14 gol nell'ultima stagione, l'olandese è ora pronto a vivere la sua nuova avventura. Lang non vede l'ora di trasferirsi al Napoli per cominciare a lavorare con Conte.

Il Napoli, poi, ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.