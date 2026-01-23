Ultim'ora
Lang-Galatasaray, dalla Turchia: visite mediche ok, ha già firmato!
È ormai tutto pronto per l’addio di Noa Lang. L’esterno olandese ha completato e superato le visite mediche con il Galatasaray, ultimo passo prima dell’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: l'operazione - ricordiamo - è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto.
Secondo quanto riferito dal giornalista turco Kaya Temel, i contratti sono già stati firmati e il primo allenamento è in programma già per oggi. L’ufficialità è attesa a breve, ma l’operazione può considerarsi chiusa: Lang è pronto a iniziare la sua nuova avventura a Istanbul.
