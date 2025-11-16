Lang via a gennaio? Schira: “Vorrebbe giocare di più e non è contento”
Il malumore cresce e il futuro potrebbe cambiare già a gennaio. Noa Lang, uno degli acquisti più attesi del Napoli la scorsa estate, sta vivendo mesi molto diversi da quelli immaginati al suo arrivo dal PSV Eindhoven. Pagato 25 milioni più 3 di bonus, finora il suo impiego si è rivelato ben lontano dalle aspettative. In questa stagione Lang ha collezionato appena 153 minuti in Serie A e 70 minuti in Champions League.
Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il classe 1999 non sarebbe soddisfatto del minutaggio ottenuto e vorrebbe giocare di più. Una situazione che, se non dovesse cambiare nelle prossime settimane, potrebbe spingere il calciatore a valutare seriamente un addio già durante la finestra di mercato invernale.
Noa #Lang would like to play more and is not satisfied with his currently role at #Napoli. It’s a situation to keep an eye on in January. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2025
