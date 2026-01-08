Dovbyk al Napoli e Lucca alla Roma, Tmw si chiede: “A chi converrebbe questo scambio?”

Dovbyk da Conte, Lucca per Gasperini. A chi converrebbe uno scambio del genere? Titola così un approfondimento del portale Tuttomercatoweb.com sul possibile affare tra gli azzurri e i giallorossi: “L’asse fra Roma e Napoli potrebbe presto scaldarsi. Le due società sottotraccia stanno valutando diverse possibilità e le posizioni di alcuni giocatori delle rispettive rose. E in questo senso è da tenere sotto osservazione la possibilità di uno scambio di centravanti che potrebbe coinvolgere Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk.

Iniziamo dal centravanti ex Udinese: arrivato in estate per 9 milioni di prestito e 26 di riscatto, non ha impressionato Antonio Conte. Per così dire. E con il prossimo rientro in gruppo di Romelu Lukaku i già pochi spazi a disposizione rischiano di ridursi ulteriormente. Ufficialmente il Napoli non lo ha mai messo in vendita, ma è chiaro a tutti che di fronte a proposte sensate la cessione diventerebbe qualcosa più che un'ipotesi. Anche se resterebbe da sistemare la questione con l'Udinese. E la Roma potrebbe regalargli quegli stimoli e quella continuità che manca dal giorno del suo addio a Udine.

Dall'altra parte Dovbyk: l'ucraino è stato vicinissimo alla cessione già in estate, un solo anno dopo il suo arrivo nella Capitale. Gasperini aveva già capito che le sue qualità non sarebbero state giuste per il suo credo, ma ha fatto di necessità virtù ed è andato avanti. Ora però la partenza è più di una possibilità, anche perché oltre a Lucca potrebbe arrivare a Trigoria anche Raspadori. E allora forse meglio cercare spazio altrove, magari proprio al Napoli dove un tecnico come Antonio Conte ha già dimostrato di potersi affidare ad attaccanti di manovra con stazza importante”.