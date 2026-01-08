Ultim'ora Raspadori, il Napoli insiste ma la Roma è ottimista: atteso domani l’ok definitivo

Il Napoli continua a seguire con insistenza Giacomo Raspadori, ma la Roma resta ottimista sull’esito della trattativa, riferisce Sky Sport. Oggi l’attaccante non è sceso in campo nella semifinale persa contro il Real Madrid.

La squadra rientrerà questa notte e domani è atteso l’ok definitivo da parte dell’ex Sassuolo, dopo che i giallorossi hanno soddisfatto le richieste sia del giocatore che dei suoi agenti. La palla passa ora a Raspadori, mentre il Napoli resta alla finestra, pronto a insistere.