Lang, quale futuro? Il Napoli ha preso una decisione per gennaio

Oggi alle 15:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Gennaio scorre senza accelerazioni e il Napoli osserva, in attesa che si sblocchi qualcosa in uscita, per poi pensare alle entrate. Secondo Il Mattino, in cima alla lista cessioni c’è Lorenzo Lucca, su cui c'è il Benfica di José Mourinho, ma senza fretta di chiudere.

Il mercato, come insegna Sarri, si accende solo vicino al gong. Dialoghi anche con gli agenti di Noa Lang: l’olandese, ex PSV, resterà fino a fine stagione. Poi si valuterà. Un investimento da tutelare. A riportarlo è Il Mattino.