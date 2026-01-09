Lucca via, ma il Napoli spara alto: due club stranieri interessati

Lorenzo Lucca sul mercato, ormai sembra segnato il suo destino. L'ex centravanti dell'Udinese non riesce a incidere e la partenza è un'ipotesi molto concreta. Ne parla Repubblica oggi in edicola che fa il punto della situazione. All'interessamento del Benfica di Mourinho, si è aggiunto pure quello del Nottingham Forest, alla ricerca di un bomber con le sue caratteristiche fisiche.

Si ragiona sulla formula. Il Napoli lo valuta 30 milioni, ma al momento l'ipotesi più probabile è quella del prestito (magari con un diritto di riscatto). La situazione è ferma ai primissimi contatti, quindi è presto per immaginare scenari: se ne saprà di più la prossima settimana dopo la trasferta di Milano con l'Inter.