Raspadori, niente Napoli! Romano: "Quasi fatta con la Roma! Cifre e dettagli"

Il conto alla rovescia è iniziato e la sensazione è che manchi davvero poco. Secondo gli aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano insieme a Matteo Moretto, Giacomo Raspadori è sempre più vicino alla Roma. La chiusura potrebbe arrivare subito dopo Atletico Madrid-Real Madrid di Supercoppa Spagnola.

L’intesa tra i club è già stata trovata: operazione in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto flessibile che potrà oscillare tra i 20 e i 23 milioni. Nell’accordo sono previste clausole e penali legate a determinate condizioni. Intesa totale anche con il giocatore, che avrebbe ottenuto un contratto importante.