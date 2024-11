Lazio, Castrovilli ko e Lotito pensa di nuovo a Folorunsho: novità a gennaio

Gaetano Castrovilli è di nuovo fermo ai box, e lo sarà per oltre un mese. Il centrocampista biancoceleste, come informa il sito ufficiale del club, ha riportato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro nel corso di una partita di allenamento presso l’S.S. Lazio Training Center. Da qui - scrive oggi il Corriere dello Sport - la valutazione di mister Baroni e del suo staff: la Lazio potrebbe escludere l'ex Fiorentina dalla lista del campionato (in lista UEFA non c'è dall'inizio) e inserire al suo posto Jean-Daniel Akpa-Akpro.

L'ivoriano è considerato tra gli esuberi al pari di Toma Basic, ma potrebbe rappresentare una soluzione d'emergenza almeno fino a gennaio, quando la Lazio dovrà per forza di cose consegnare al suo allenatore un altro centrocampista. In estate, ad esempio, l'obiettivo principale era Michael Folorunsho del Napoli, ma De Laurentiis non aveva aperto al prestito. Con poco spazio nelle rotazioni di Conte, l'ex Verona fra un paio di mesi potrebbe magari tornare d'attualità.