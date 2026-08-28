Calciomercato Napoli, un colpo in attacco sul gong? Ecco il preferito di Manna

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Gabriel Jesus resta il primo obiettivo del Napoli per completare l'attacco. Il brasiliano è sempre più lontano dall'Arsenal, che lo valuta circa 20 milioni.

Il Napoli continua a mettere Gabriel Jesus in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Come scrive il Corriere dello Sport, il brasiliano è ormai sempre più distante dall'Arsenal e attende soltanto di conoscere la sua prossima destinazione. Mikel Arteta non lo ha mai convocato in questo avvio di stagione e ieri l'attaccante non si è neppure allenato con il resto della squadra: un altro segnale di una separazione che appare ormai vicina.

Gabriel Jesus primo obiettivo, l'Arsenal chiede 20 milioni

Giovanni Manna continua dunque a lavorare sulla pista Gabriel Jesus, con i Gunners che valutano il cartellino del centravanti intorno ai 20 milioni di euro. Una trattativa che avrebbe anche un curioso intreccio europeo, considerando che Arsenal e Napoli si affronteranno al Maradona nella fase campionato di Champions League. Gli azzurri, comunque, mantengono aperta anche un'altra soluzione: sullo sfondo resta Marc Guiu, ventenne spagnolo di proprietà del Chelsea. Per lasciarlo partire, i Blues chiedono una cifra superiore rispetto a quella fissata per Jesus, con una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro.