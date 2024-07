Lindstrom all'Everton: Romano svela le vere cifre dell'affare

Ufficiale: Jesper Lindstrom ha firmato per l'Everton. Annuncio ufficiale da parte dei due club ed è anche arrivata la prima intervista da parte del calciatore danese. Intanto sui social il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato tutte le cifre: affare da 2,5 milioni di prestito con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni e contratto per il calciatore di cinque anni fino al 2029.

Official, confirmed. Jesper Lindstrøm signs in as new Everton player from Napoli.



€2.5m loan fee, €22.5m buy option, salary covered by Everton and potential future deal until June 2029.



