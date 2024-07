Lindstrom e Ostigard ufficialmente ceduti: la cifra incassata da ADL

vedi letture

Soldi freschi nelle casse del Napoli in questa settimana. Dopo i 2,5 milioni di prestito per Lindstrom all'Everton (con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni) ecco i 7 milioni dal Rennes per l'addio di Ostigard. In totale quasi 10 milioni recuperati dal club di De Laurentiis.

Potrebbero arrivarne presto altri 10 o quasi per l'addio di Gaetano - che piace molto al Cagliari - mentre si attende l'offerta giusta per la cessione di Osimhen. Per il nigeriano l'ultima voce che ritorna è quella dell'Arsenal.