Da Londra - Emissari dell'Arsenal in Italia per Osimhen! Contatti avviati con l'agente: i dettagli

Emissari dell'Arsenal in Italia per sondare con il Napoli l'acquisto di Victor Osimhen. Ad annunciarlo è Sebastien Vidal, giornalista di Weekend Sports. I Gunners sarebbero anche in contatto con l'agente del giocatore.

La Premier League è da sempre il sogno di Osimhen, ma al momento non c'erano stati sviluppi coi club inglesi. Anche con il Chelsea la trattativa appare fredda. Il Psg ci prova, ma non c'è accordo economico. Dell'Arabia, invece, Osimhen non vuole sentire parlare: vuole restare in Europa. Così ecco rispuntare l'Arsenal, in passato vicina già a Gyokeres dello Sporting Lisbona. I Gunners cercano una punta. Osimhen a quanto pare resta nel mirino. La sua clausola è da 130 milioni. De Laurentiis apre ad uno sconto.