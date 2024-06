Lindstrom in uscita, spunta anche la Fiorentina: la richiesta del Napoli

Il Napoli sta cercando di vendere alcuni dei suoi giocatori per finanziare il mercato secondo le richieste di Antonio Conte.

Il Napoli sta cercando di vendere alcuni dei suoi giocatori per finanziare il mercato secondo le richieste di Antonio Conte. Oltre a Giovanni Simeone che ha richieste dalla Spagna e dalla Lazio, uno dei giocatori che potrebbe partire è Jesper Lindstrøm.

L'esterno danese non ha avuto molto minutaggio nel Napoli e non è stato convocato per gli Europei con la sua Nazionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Eintracht Francoforte piace molto a Roberto De Zerbi che lo porterebbe volentieri nel suo nuovo Marsiglia. In Italia, la Fiorentina è sul giocatore. Il Napoli valuta una sua cessione per un costo intorno ai 25 milioni di euro, con l'alternativa del prestito oneroso.