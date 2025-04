Lindstrom verso il ritorno a Napoli: per ora nessun segnale dall’Everton sul riscatto

Jesper Lindstrom ha concluso con largo anticipo la sua stagione. Fermo da fine marzo per un problema all'inguine, il calciatore danese che lo scorso mese aveva anche ritrovato la sua nazionale s'è fermato proprio nel momento migliore. Quando era diventato titolare inamovibile dell'Everton.

Difficilmente Lindstrom tornerà a disposizione entro la fine della stagione. E a questo punto c'è da chiedersi se debba o meno considerarsi definitivamente conclusa la sua avventura col club di Liverpool. L'Everton, che lo scorso anno l'ha acquistato in prestito oneroso per due milioni di euro, ha la possibilità di riscatto a fine stagione dal Napoli per 23 milioni di euro, ma al momento non ha mai palesato questa volontà, riferisce Tmw.

Detto che c'è ancora tempo per farlo, il Napoli sa che le probabilità che Lindstrom torni a luglio sono oggi piuttosto elevate. Non per restare, ma solo per trovare una nuova sistemazione visto che già dalla scorsa estate è apparsa chiara la sua esclusione dal progetto partenopeo nonostante i 25 milioni di euro spesi nell'estate 2023. La missione quindi sarebbe quella di piazzarlo altrove. Una missione difficile ma non impossibile per un calciatore che quest'anno dopo un primo periodo di ambientamento ha dimostrato di poterci stare in Premier League. Di essere all'altezza del campionato più competitivo al mondo. Salvo poi fermarsi sul più bello...