Lo Spezia cerca un portiere e bussa al Napoli: interesse per Contini

Lo Spezia deve fare i conti con un nuovo infortunio di Mouhamadou Fallou Sarr e per questo sta pensando di intervenire sul mercato alla ricerca di un portiere da affiancare al senegalese. I primi nomi in lista sono Loria del Pisa e Vismara dell'Atalanta, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sono altri due profili finiti nel mirino del direttore sportivo Stefano Melissano: si tratta di Nikita Contini del Napoli e dello svincolato Jesse Joronen.

Nella giornata di mercoledì, Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, sui canali ufficiali del club ha confermato la volontà di acquistare un estremo difensore: "Tra gli obiettivi c’è un altro portiere perché stiamo valutando alcune situazioni, al di là del piccolo infortunio di Sarr. Ad esempio, Crespi ci ha chiesto di andare a giocare e noi vorremmo avere tre portieri più Leonardo della Primavera, perciò stiamo valutando, anche insieme al mister, l’entità dell'estremo difensore su cui andremo".