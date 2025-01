Lobotka verso il rinnovo, Romano conferma: "Contatti avviati, Conte molto felice di lui"

Il Napoli lavora al rinnovo di Stanislav Lobotka, centrocampista attualmente in scadenza a giugno 2027. Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un tweet sul suo profilo X, conferma le indiscrezioni della giornata di oggi: "Dopo il nuovo accordo raggiunto con Alex Meret, il Napoli ha avviato le trattative per prolungare il contratto di Stanislav Lobotka. Antonio Conte, molto soddisfatto delle sue prestazioni finora".

