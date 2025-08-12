Lookman, il Napoli sogna lo scherzetto? Tmw: "Azzurri pronti a riprovarci"

"Lookman, il Napoli sogna lo scherzetto" si legge su Tmw in un ampio focus dedicato la futuro di Ademola Lookman. Prosegue la telenovela dell'estate, quella che potrebbe portare all'addio all'Atalanta per un grandissimo protagonista degli ultimi anni in nerazzurro, ma che ancora vede l'attaccante ancora al suo posto. O meglio, in attesa, visto che nelle scorse ore il nigeriano ha di nuovo 'fatto perdere' le sue tracce, spostandosi nella sua abitazione inglese a Londra per allenarsi da solo, in attesa del via libera della Dea.

Lookman punta a far leva su una vecchia promessa fatta a lui dalla dirigenza dell'Atalanta, ovvero quella di lasciarlo partire in questa sessione estiva, a fronte di proposte ritenute congrue. E proprio qui sta il problema: se infatti Lookman ha già l'accordo con l'Inter per un accordo quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, agevolato anche dal Decreto Crescita, a non collimare sono le valutazioni dei due club. Agli occhi dell'Atalanta non basta neanche il recente rilancio pensato dall'Inter, da 42 milioni di euro più 3 di bonus.

Gli ultimi aggiornamenti di 'radiomercato' dicono che il Napoli sarebbe pronto a tornare alla carica, dopo essersi visto rifiutare una precedente proposta di contratto superiore nei termini economici rispetto a quella dell'Inter (da circa 5 milioni di euro netti l'anno) ma la Beneamata continua nel suo gioco di strategia e di attesa, puntando sulla volontà dell'ambito calciatore. Come il gatto di Schrodinger, però, Lookman oggi non è né dell'una né dell'altra parte.