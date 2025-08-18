Lookman, Romano conferma: "Inter ha mollato! Il suo futuro tra Italia e Premier..."

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha fatto il punto sul futuro di Ademola Lookman. Di seguito le sue dichiarazioni: "L’Inter ha abbandonato definitivamente il discorso che riguarda Ademola Lookman. L’operazione di Lookman muore sportivamente alla fine di luglio, in quel momento lì si è interrotta, quando l’Atalanta ha detto di no al pacchetto da 45 milioni offerto dall’Inter. L’Inter non è più tornata con altre offerte e soprattutto l’Atalanta non ha fatto un prezzo.

Il muro dei bergamaschi, che molti pensavano potesse crollare, non è mai stato legato a Zalewski. Per i nerazzurri non è stata altro che un'opportunità da 17 milioni. Per Lookman è finita: l’Inter oggi ha informato l’Atalanta e nelle prossime 24 ore parlerà con gli agenti di Ademola Lookman per informare il giocatore. Poi, come sempre, se qualcuno si sveglia e cambia idea… Ma ad oggi il discorso finisce qui. Ora vediamo se qualche altra squadra si inserirà per Lookman, mi risulta che qualche club di Premier League stia iniziando a chiamare, magari ci penserà anche qualcuno in Italia o in Spagna”.