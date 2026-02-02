Milton Pereyra ha firmato per il Napoli! Sky: domani l'ufficialità
Milton Pereyra, giovane attaccante classe 2008 considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Boca Juniors, è ormai da considerare un nuovo calciatore del Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, il giocatore ha già firmato il contratto e domani verrà ufficializzato dal club azzurro, il quale aveva accelerato nel mese di dicembre, chiudendo l'operazione.
Negli ultimi anni, diversi giovani calciatori del Boca hanno lasciato il club grazie alla responsabilità genitoriale, un meccanismo legale che consente ai genitori o ai tutori di svincolare un giocatore dal club fino alla firma di un contratto professionistico. Anche Pereyra ha scelto questa via per trasferirsi in Europa. Il giocatore, ad ogni modo, arriverà come rinforzo per la Primavera.
