Ultim'ora Lucca, chiamata di Gilardino! Schira: "Vuole convincerlo ad accettare il Pisa"

Il futuro di Lorenzo Lucca è ancora in bilico: è stato messo sul calciomercato dal Napoli e l'obiettivo è trovargli una sistemazione in questa finestra invernale di calciomercato. Tra i club interessati c'è il Nottingham Forest in pole, che ha già un accordo con gli azzurri, ma la destinazione non convince appieno il centravanti che vorrebbe restare in Italia ed ha quindi messo in stand-by la proposta inglese. Intanto, sta provando a farsi spazio nella trattativa il Pisa: il tecnico Alberto Gilardino ha chiamato Lucca per convincerlo a trasferirsi nel club nerazzurro.

A riportarlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che un tweet sul suo profilo X ha scritto: “C’è stata una telefonata tra l’allenatore Alberto Gilardino e Lorenzo Lucca per convincere l’attaccante a trasferirsi al Pisa con un prestito di 6 mesi. Il Pisa sta spingendo per superare il Nottingham Forest, che ha un accordo totale con il Napoli per un prestito (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.”