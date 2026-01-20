Ultim'ora En-Nesyri, la Juve insiste. Sky: ha superato il Napoli nella trattativa

Youssef En-Nesyri è conteso da diverse squadre in questa finestra invernale di calciomercato: tante le squadre alla ricerca di un centravanti, tra queste Juventus e Napoli. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, i bianconeri hanno intensificato i contatti con il marocchino perché il primo obiettivo Mateta sembra allontanarsi: gli azzurri al momento sarebbero quindi più indietro nella corsa.