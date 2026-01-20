Retroscena Giovane: Napoli si è mosso subito, ma ora ha 'freno' mercato

Sui movimenti di mercato attorno a Giovane, talento dell'Hellas Verona, si concentra l'edizione di oggi di Tuttosport. Stando alla ricostruzione proposta dal quotidiano torinese, il Napoli si sarebbe mosso in anticipo rispetto alla Juventus per il brasiliano del Verona, anche se dovendo fare i conti con i limiti al calciomercato è chiamato a cedere, prima di poter andare all'affondo.

Per il momento gli azzurri si sono informati e hanno sondato il terreno per un possibile prestito con obbligo di riscatto condizionato. Per una cifra che si staglia attorno ai 18-20 milioni di euro, almeno secondo le richieste della società scaligera. Sia Juventus che Napoli sono poi anche su Daniel Maldini, che rispetto a Giovane ha il vantaggio di costare la metà, visto che l'Atalanta proprietaria del cartellino del figlio d'arte chiede 10 milioni.