Juventus, Tmw: si valuta il ritorno Barbieri, il classe 2002 piace anche al Napoli

vedi letture

Juventus e Napoli sono entrambe alla ricerca di un esterno destro da inserire nelle rispettive rotazioni e, in vista del mercato di gennaio, avrebbero individuato lo stesso profilo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il nome seguito da entrambe è quello di Tommaso Barbieri, laterale classe 2002 attualmente in forza alla Cremonese, con cui ha già collezionato 15 presenze nell’attuale stagione di Serie A.

Barbieri è approdato in grigiorosso nell’estate 2024 dalla Juventus Next Gen, squadra con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico dopo il percorso nelle giovanili del Novara. Nella stagione 2022/23 ha anche assaggiato la prima squadra bianconera, totalizzando quattro presenze sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ora il suo futuro potrebbe intrecciarsi di nuovo con quello della Juventus, ma anche il Napoli osserva con attenzione.