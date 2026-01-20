Retroscena su En-Nesyri, il Fenerbahçe vuole liberarsene per motivi economici: ecco quanto guadagna

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, è intervenuto sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano svelando un retroscena di mercato: "Il piano alternativo a Mateta per la Juventus porta a En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, attaccante che ha perso la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Rientrato alla base, si è reso conto che il Fenerbahce per una questione di costi lo ha messo sul mercato. Avrebbe preferito terminare la stagione al Fenerbahce, ma il club sta ascoltando proposte e lo sta proponendo in giro per l’Europa. Non solo alla Juventus e non solo al Napoli, quindi insomma il Fenerbahce sta cercando una soluzione d’uscita per En-Nesyri.

Voglio solo sottolineare un dettaglio importante, il motivo per cui di fatto il Fenerbahce sta cercando di liberare spazio anche a livello economico, tagliando En-Nesyri, è che ha un contratto ancora lungo. Ha firmato fino al 2029 e guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione, quindi ha un contratto veramente molto importante. Il calciatore valuterà tutte le proposte che ha sul tavolo, tra cui quella della Juventus, sceglierà sicuramente il progetto che a livello tecnico lo convince di più perché En-Nesyri vuole avere continuità di minutaggio. E poi c’è anche l’aspetto economico da valutare, perché comunque guadagna tanto al Fenerbahce e chi lo vuole dovrà comunque trovare un accordo su quello”.