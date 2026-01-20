Tel-Napoli, Romano: "Situazione molto tesa, il Tottenham non apre al prestito"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale YouTube ha parlato di Mathys Tel, ala accostato anche al Napoli: "In tanti, questa mattina, mi hanno chiesto di Mathys Tel del Tottenham accostato ad alcuni club italiani. A me risulta che su Mathys Tel la situazione sia molto tesa. Perché? Perché intanto è stato tolto dalla lista Champions del Tottenham per far spazio a Solanke nuovamente rientrato dall’infortunio, ma soprattutto il giocatore non è contento. Il ragazzo vuole giocare da titolare tutte le partite, perché spera ancora di andare al Mondiale.

Quindi oggi Mathys Tel sta pensando di andare via in prestito, ma ad oggi non c’è un’ok del Tottenham all’uscita in prestito. Io credo che, se dovessero aprire, ci sarà veramente la fila. Non credo sia semplice per i club italiani arrivare a Mathys Tel, anche perché ci sono squadre che possono garantire 90 minuti tutte le domeniche al ragazzo, e questo può essere un fattore importante. Ad esempio, il Paris Fc in Francia sarebbe prontissimo a prenderlo in prestito, ma oggi il Tottenham ancora non apre al prestito".