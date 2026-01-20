Lang-Galatasaray, dalla Turchia confermano l'accordo: le cifre
Noa Lang è sempre più vicino al Galatasaray. Dalla Turchia arrivano ulteriori conferme, in particolare dal quotidiano Fanatik, che parla di un accordo già raggiunto tra il club giallorosso e l’esterno del Napoli.
L’operazione si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito da 2 milioni di euro per sei mesi, con un ingaggio da 2 milioni per il giocatore. Nell’intesa è prevista anche un’opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro: in caso di acquisto definitivo, Lang firmerebbe un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione.
