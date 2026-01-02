Lucca-Conte, feeling mai decollato: il Napoli cerca una soluzione

vedi letture

Il feeling tra Lorenzo Lucca e Antonio Conte non è mai realmente decollato e il Napoli è al lavoro per trovare una soluzione nel mercato di gennaio. In questo contesto si è parlato anche di Artem Dovbyk, attaccante in uscita dalla Roma, ma l’ipotesi di uno scambio tra i due club al momento non appare particolarmente concreta.

Stando a quanto riferito su YouTube da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, sia Napoli che Roma stanno valutando strade alternative: gli azzurri cercano una sistemazione per l’ex Udinese, mentre i giallorossi lavorano alla cessione dell’ucraino.