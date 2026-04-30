Napoli ancora a caccia di un vice-Di Lorenzo: torna in auge un vecchio pallino

Napoli ancora a caccia di un vice-Di Lorenzo: torna in auge un vecchio pallinoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:40Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
La difesa potrebbe subire diversi cambiamenti la prossima estate. Ma una costante c'è: il Napoli è alla ricerca di un vice-Di Lorenzo.

La difesa del Napoli potrebbe subire diversi cambiamenti la prossima estate. Ma una costante, rispetto all'estate scorsa, c'è: il club azzurro è alla ricerca di un vice-Di Lorenzo. E il nome in cima alla lista resta lo stesso di qualche mese fa: Juanlu Sanchez.

Difesa Napoli, torna in auge Juanlu Sanchez

L'esterno del Siviglia era stato vicino già la scorsa estate, prima che il Napoli cambiasse i propri piani. Ma ora torna di moda, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Ma come terzino destro, vice Di Lorenzo, torna in auge il nome di Juanlu Sanchez (22) del Siviglia che ha collezionato 19 presenze stagionali".