Lucca-Nottingham, visite fatte e tutto risolto anche tra Napoli e Udinese: le ultime

Lorenzo Lucca dal Napoli al Nottingham Forest, ci siamo. Come spiegato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attaccante ha superato le visite mediche con il Nottingham Forest e l’accordo è ormai alle firme.

L’operazione è chiusa tra il club inglese e il Napoli, che nelle ultime ore ha definito anche gli ultimi dettagli con l’Udinese, diventando proprietario al 100% del cartellino. Ora manca solo l’ufficialità: Lucca è pronto a iniziare la sua avventura in Premier League.