Dovbyk al Napoli con Lucca a Roma? Romano: "I club hanno un'idea"

Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, ha parlato sul suo canale Youtube del futuro di Lucca: "Sappiamo che Dovbyk è in uscita e la Roma sta cercando soluzioni, così come il Napoli cerca soluzioni per Lucca, però al momento questo è un discorso che non sta in piedi. Lucca un anno fa era riuscito a Udine a dimostrare tutto il suo valore ma ora forse avrebbe bisogno di maggiore fiducia e di giocare di più, ecco perché si parla di una sua possibile cessione nel mercato di gennaio".

