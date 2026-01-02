Clamoroso Raspadori: il Napoli sta pensando al suo ritorno, i dettagli

vedi letture

Idea Giacomo Raspadori, ovvero l'ex che ritorna. Il Napoli ha pensato a lui in queste settimane di riflessioni per il mercato. Lo scrive il quotidiano Roma oggi in edicola: “Il Napoli, quindi, aveva pensato di riportare a Castel Volturno l’uomo in più del grande finale della scorsa stagione. Giovanni Manna si è mosso, anche perché l’operazione non comporterebbe esborsi per il cartellino: si tratterebbe soltanto di sostenere l’ingaggio del giocatore, compensato dall’uscita di un altro elemento, come ad esempio Lang.

Si è parlato di un interesse concreto e del gradimento del giocatore per un’eventuale maglia della Roma. Tuttavia, parlando con gli amici, Raspadori ha ribadito di trovarsi bene all’Atletico Madrid e di non voler andare via. Le idee, però, potrebbero cambiare con il passare dei giorni in questo mese di gennaio”.