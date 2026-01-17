Lucca via per sbloccare un arrivo: 4 le squadre interessate all'attaccante
TuttoNapoli.net
Non solo Noa Lang in uscita, come emerso nelle ultime ore. Anche Lorenzo Lucca, il secondo acquisto più ricco del mercato estivo tra Hojlund e Lang, un colpo da 35 milioni complessivi, resta in lista di sbarco essendo da tempo ai margini delle scelte di Conte. Una sua partenza potrebbe sbloccare un arrivo in quel reparto per dare fiato ad Hojlund.
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante ha un po’ di pretendenti in giro per il mondo nonostante mesi molto negativi: tre le piste principali, dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia, al Benfica in Portogallo e il Besiktas in Turchia passando forse anche per un ritorno al Pisa dove ha già giocato nei primi anni della sua carriera.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Da 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var di Arturo Minervini
Le più lette
4 L'editoriale di Forgione: "Conte e il club hanno bocciato il mercato estivo! Ora arrivano i 'colpi'..."
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
In primo piano
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com