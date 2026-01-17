Lucca via per sbloccare un arrivo: 4 le squadre interessate all'attaccante

Non solo Noa Lang in uscita, come emerso nelle ultime ore. Anche Lorenzo Lucca, il secondo acquisto più ricco del mercato estivo tra Hojlund e Lang, un colpo da 35 milioni complessivi, resta in lista di sbarco essendo da tempo ai margini delle scelte di Conte. Una sua partenza potrebbe sbloccare un arrivo in quel reparto per dare fiato ad Hojlund.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante ha un po’ di pretendenti in giro per il mondo nonostante mesi molto negativi: tre le piste principali, dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia, al Benfica in Portogallo e il Besiktas in Turchia passando forse anche per un ritorno al Pisa dove ha già giocato nei primi anni della sua carriera.