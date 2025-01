Luis Enrique, bocca cucita su Kvara: "Non parlo di giocatori che non sono al PSG”

Sappiamo che non parla mai dei giocatori che non solo nella rosa, ma le possiamo chiedere se le piace il profilo di un calciatore come Khvicha Kvaratskhelia? A rispondere alla domanda, posta in conferenza stampa dai giornalisti francesi, è direttamente il tecnico del PSG, Luis Enrique: "No no, mi piace parlare dei giocatori che non sono della mia rosa, ma non lo faccio. Posso solo parlare dei giocatori del PSG", ha chiosato l'allenatore spagnolo in merito all'esterno d'attacco del Napoli, parlando in conferenza alla vigilia dei 16esimi di finale di Coppa di Francia contro l'FC Espaly.

Quello di Kvaratskhelia è ormai da giorni il nome in pole per il mercato invernale del PSG, con il georgiano che - una volta chiesta la cessione al club di De Laurentiis - potrebbe arrivare nella capitale francese già nelle prossime ore.