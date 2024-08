Lukaku, che tipo di apporto ci si aspetta: c'è una caratteristica unica

vedi letture

Romelu Lukaku sarà il nuovo centravanti del Napoli, nei prossimi giorni sbarcherà in azzurro. Sul giocatore si è espresso così oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "È passato spesso un messaggio sbagliato sul centravanti di Anversa - si legge sul quotidiano - che in maglia nerazzurra spesso ha risolto diverse situazioni con i suoi 24 gol in campionato.

Romelu non è affatto uno sprinter ma è talmente “doppio” che anche i suoi dirimpettai più rapidi hanno difficoltà ad arginare le sue sfuriate per la straordinaria stazza che consente una migliore protezione del pallone. Una qualità che aveva anche il suo predecessore Osimhen abile a mettere in campo un migliore attacco alla profondità ed una elasticità desueta per un giocatore di quella statura: il nigeriano supera il metro e 85".