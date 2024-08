Lukaku, manca pochissimo: ultimi dettagli sui diritti d'immagine

vedi letture

Ormai manca pochissimo: Romelu Lukaku sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Nessun ostacolo, nessuno stallo, gli azzurri dopo aver trovato l'accordo totale con il Chelsea sono regolarmente passati a trattare con il calciatore.

Infatti come riporta Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, i contratti del Napoli sono molto lunghi e per questo richiedono tempistiche non brevi per essere compilati. Ora la dirigenza partenopea e Lukaku stanno limando gli ultimi dettagli sui diritti d'immagine, dopodiché il belga verrà annunciato come nuovo attaccante azzurro.