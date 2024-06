Lukaku-Napoli: ci sarà da lavorare per il suo avvocato e c'è una notizia sul Chelsea

Il Milan ha chiesto informazioni per Romelu Lukaku e ha fatto capire di essere interessato, viste le complicazioni sulle piste Zirkzee e Sesko. E Big Rom, fa sapere La Gazzetta dello Sport, reputa interessanti sia la soluzione rossonera che l'ipotesi di volare a Napoli, dove ritroverebbe Conte.

Insomma, ricevuta la chiamata del Milan il belga "non ha detto 'no, grazie' e anzi, è pronto a valutare un trasferimento che gli permetterebbe di rimanere in Italia per almeno un altro anno", si legge sulla rosea. Ci sarà tanto lavoro da fare, ancora una volta, per il suo avvocato Sebastien Ledure. Una cosa certa è che il Chelsea non ha intenzione di prestarlo ancora, ma vuole venderlo: per arrivare all'ex Inter potrebbe essere sufficiente presentare un’offerta da 25-30 milioni.