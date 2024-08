Lukaku-Napoli, le cifre: pagamento in due rate e ingaggio da 6,5mln annui

Romelu Lukaku è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli: i colloqui portati avanti oggi con il Chelsea hanno dato esito positivo e i Blues accetteranno a breve l'offerta degli azzurri. Delle cifre dell'affare ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che su X scrive:

"Romelu Lukaku dal Napoli al Chelsea è nella fase finale per un pacchetto totale di 30-35 milioni di euro con pagamenti in 2 rate. Contratto fino al 2027, ingaggio da 6,5 milioni di euro all'anno".

Romelu #Lukaku’s to #Napoli from #Chelsea is at the final stage for a total package of €30-35M with the payments in 2 installments. Contract until 2027 (€6,5M/year). #transfers #CFC https://t.co/oyb7NBCGqd