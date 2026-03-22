Lukaku, quale futuro? Dal Belgio spunta un'ipotesi concreta: c'è già un indizio

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Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli resta incerto nonostante il contratto ancora valido per un’altra stagione. Negli ultimi mesi si sono rincorse diverse voci su una possibile partenza dell’attaccante, con interessamenti provenienti soprattutto dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. Dal Belgio, però, arrivano nuove indiscrezioni che aprono a uno scenario differente.

Lukaku torna all'Anderlecht?

Secondo quanto riportato dal sito Voetbalkrant, non sarebbe da escludere un ritorno all’Anderlecht, club al quale Lukaku è da sempre molto legato. Un rapporto speciale che va oltre il campo e che potrebbe influenzare le sue scelte future.

Indizio: Lukaku in Belgio

Un indizio arriva anche dalla vita privata: nei giorni scorsi l’attaccante è stato visto al centro sportivo dell’Anderlecht per assistere alla partita del figlio Romeo con la formazione Under B. Inoltre starebbe completando la costruzione di una nuova casa a Dilbeek, a pochi chilometri da Anderlecht. Segnali che alimentano i dubbi sul suo futuro a Napoli.