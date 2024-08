Lukaku si sblocca? Romano: "Impossibile resti al Chelsea, Napoli può accelerare"

Continua a tenere banco la vicenda del centravanti in casa Napoli. Faticando a decollare la cessione di Victor Osimhen, rimane così bloccato anche l'arrivo di Romelu Lukaku in azzurro. Le parole di ieri di Antonio Conte però hanno fatto capire che c'è fretta, e trovano infatti conferma dalle notizie dell'ultim'ora.

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il suo briefing su CaughtOffside, riporta: "E' impossibile per Romelu Lukaku restare al Chelsea e i discorsi con il Napoli possono accelerare".

🚨 EXCLUSIVE 🚨



It's "impossible" for Romelu Lukaku to stay at Chelsea, and talks with Napoli can "accelerate"...



What does it all mean for Osimhen? Find out more with a 7-Day FREE Trial to @FabrizioRomano's Daily Briefing‼️ https://t.co/DG67JnvTWH



Full story