Mainoo-Napoli, Rai: solo un sondaggio, ecco la richiesta del Man United

Su Kobbie Mainoo si sta leggendo di tutto in queste ore. Mentre il Mirror ha riportato proprio in queste ore della voglia del giocatore di trasferirsi al Napoli a titolo definitivo, c'è anche chi ha fatto sapere che il centrocampista classe 2005 vuole trasferirsi soltanto in prestito. Ma qual è la posizione del Napoli sul tema?

Stando a quanto riferito da Rai Sport, il club azzurro si è limitato a fare un sondaggio. Ecco quanto riferito dall'esperto dell'emittente Ciro Venerato a Rai News 24: "Al momento il Napoli ha fatto solo una richiesta di informazioni al Manchester United, che chiede 50 milioni di euro".